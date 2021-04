Karina Cascella si ritira (per sempre?) dai talk di Canale 5, a confessarlo è stata lei stessa su Instagram: “Mi faccio da parte, mi sono stufata“, ha detto. Per chi non la conoscesse, Karina Cascella è una showgirl, opinionista ma anche imprenditrice venuta alla ribalta grazie a Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Successivamente ha vinto il reality La Talpa e poi è diventata opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso. Ora però ha deciso di fare un passo indietro: “La verità è che sono stanca di litigare sempre. Non solo sono stufa di andare in tv, ma sono stufa pure di me in quella tv”.

In molti hanno quindi dedotto che le cose tra lei e Barbara D’Urso (che in passato aveva definito “mamma”) non stiano andando per il verso giusto. Tuttavia lei ha smentito categoricamente queste voci: “Nulla contro Barbara, ma per il momento è così. Sono io, non c’è altro da aggiungere. Voglio tanto bene a Barbara, si è sempre comportata benissimo con me”. Infine ha detto: “In quest’ultimo anno le mie presenze sono state altalenanti, evidentemente c’era già qualcosa in me che stava cambiando. Ora voglio pensare al ristorante, (aperto di recente a Bergamo insieme al fidanzato Max, ndr)”. Il suo vero sogno però rimane la tv: “Condurre un programma, dopo un po’ di gavetta”.