Era il 1939 quando Elisabetta vide per la prima volta Filippo Mountbatten. Fu lui ad accompagnare la futura regina, allora 13enne, a visitare l’accademia navale di Dartmouth. I due non si sono lasciati più. Oggi la Regina Elisabetta dirà addio all’unico uomo che abbia mai amato. Lo farà anche da sola, prima in chiesa e poi prima della sepoltura. E sul profilo Instagram della famiglia reale, a poche ore dall’inizio del funerale (15:40 ora italiana) è stata pubblicata una foto inedita e bellissima. Elisabetta e Filippo felici. “Sua Maestà e la Famiglia Reale ringraziano per tutti i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo e sono commossi di vedere e sentire così tante persone ricordare il Duca”. Una foto che riporta l’attenzione sull’addio al Principe, lontana dai troppi gossip che non sono ben accetti in questa occasione, più che mai.

