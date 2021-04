Durante il corte funebre erano ‘separati’ dal cugino. All’interno della cappella di St. George, dove si sono svolti i funerali del nonno, il principe Filippo, ‘separati’ dal protocollo. Ciascuno col proprio nucleo familiare: William con Kate e Harry? Da solo. Meghan è infatti rimasta a Los Angeles, incinta di cinque mesi e dopo la famosa intervista a Oprah non era l’occasione probabilmente giusta per tornare. La domanda che tutti si sono fatti in questi giorni è stata una: William e Harry torneranno a parlarsi? Ebbene, le telecamere hanno visto e immortalato tutto. Harry ha avvicinato prima Kate e poi il fratello. E insieme, tutti e tre, hanno fatto ritorno a Windsor. Senza nessuno a separarli. Cosa ne penserà Meghan?