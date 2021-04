La Mercedes di Lewis Hamilton scatterà dalla prima posizione ad Imola. Nessuno ha fatto meglio dell‘1’14”433 fatto registrare dall’inglese. Alle spalle del sette volte campione del mondo le Red Bull di Perez e Verstappen. Quarta posizione per Leclerc, la prima delle due Ferrari arpiona il quarto posto con il tempo di 1’14”740. La monoposto di Maranello ha preceduto l’Alpha Tauri di Pierre Gasly che si è piazzato quinto e le due McLaren di Ricciardo e Norris che al via saranno rispettivamente sesto e settimo. Solo ottavo posto per la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che anticipa gli ultimi due classificati della Q3: Ocon, con la Alpine, e Stroll, a bordo della Aston Martin.

Grande delusione per Carlos Sainz, il ferrarista è rimasto fuori dall’ultimo turno di prova e quindi partirà dall’undicesimo posto. In Q2 si sono fermate le qualifiche anche di Russell con la Williams, Sebastian Vettel con l’Aston Martin, Latifi con l’altra Williams e Fernando Alonso, ultimo delle due Alpine.

La griglia di partenza si completa con le due Alfa Romeo guidate da Raikkonen e Giovinazzi, sedicesimo e diciassettesimo, il giovane Schumacher seguito dal suo compagno di squadra Mazepin sulle Haas e il nipponico Tsunoda rimasto fuori a causa di un incidente durante le qualifiche.