La presunta morte di Filippo d’Edimburgo, l’anno scorso in piena pandemia, si trovò in mezzo a un mistero che come quello della fede rimane tale. Fonti autorevoli molto vicino avevano diffuso la notizia e qualche stilla di verità cominciò a gocciolare dai website ai tabloid inglesi. La Regina sarebbe stata costretta al silenzio perché per emergenza Covid-19 non si potevano celebrare funerali di stato. Comunque il principe nelle sue ultime volontà aveva già fatto sapere che preferiva un funerale in forma privata in famiglia. Allora si trattò di una fake news, forse, al centro di complottismo.

Adesso, invece, la conferma ufficiale, è morto nel castello di Windsor dove da un anno viveva praticamente in isolamento precauzionale. La Regina e il principe consorte 99enne sono stati anche vaccinati a inizio gennaio 2021. La prestazione è stata fornita dal medico della Casa Reale. Solitamente Buckingham Palace evita di commentare questioni di salute della Regina, ma in questo caso Elisabetta II ha voluto che la notizia fosse resa pubblica per impedire speculazioni. Settantatré anni di matrimonio che vanno al di là di quelle che in gergo si chiamano nozze di ferro. Sposato alla Corona oltre che a sa femme che aveva conosciuto quando lei aveva appena 13 anni, lui 18 anni e si apprestava a fare il sevizio militare. Un lungo corteggiamento ma per l’ufficializzazione del fidanzamento bisogna aspettare che lei compisse 21 anni. Il principe le regalò un anello di fidanzamento, riciclando le pietre di una tiara della madre Alice. Filippo all’epoca non aveva il becco di quattrino.

Le nozze vengono celebrate il 20 novembre 1947 nell’abbazia di Westminster. Duemila gli ospiti. Lei indossava un vestito da sposa ispirato alla primavera di Botticelli che doveva essere il simbolo di rinascita del paese dopo la fine della seconda guerra mondiale. La cerimonia venne trasmessa alla radio ( la televisione era ancora agli albori) e seguita da 200 milioni di persone. Il padre, re George VI, era riluttante, perchè vedeva nel futuro genero poche doti e interessato solo alla carriera militare, al momento non brillantissima. Invece fu un matrimonio d’amore e non di Ragion di Stato: Philip rinunciò ai suoi titoli, era principe di Grecia e di Danimarca e divenne duca di Edimburgo. Ingoiò anche il boccone amaro che i suoi figli non portassero il suo cognome Mountbatten, ma quello di Windsor. Il 6 febbraio 1952, quando la coppia si trovava in Kenya, il padre di Elisabetta morì e lei fu chiamata a succedergli al trono. Aveva solo 25 anni quando fu incoronata regina. E lui divenne il più longevo dei principi consorti ( il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni).

L’ultimo anno di vita non gli ha risparmiato qualche scocciatura: il successo planetario della serie televisiva “The Crown” non ha messo in buona luce la vita alla corte di Buckingham Palace e i reali volevano che fosse specificato nei titoli di coda che si trattasse di un’ opera di finzione.

Il secondo grattacapo: la défaillance di Harry volato in California a fare il principe consorte della manipolatrice Meghan.

Per il resto la Storia lo ricorderà sempre un passo indietro. Snello e dritto come un giunco. Anche se nella vita quotidiana la sua voce la faceva sentire, eccome. Dicevano che era la forza segreta della Regina.

Elisabetta per conto suo ha dovuto sopportare a testa alta tradimenti del bel Philip con principesse e cortigiane. Addirittura c’è chi insinua che avrebbe avuto avuto un figlio segreto dalla cantante Hélène Cordel. Non ci resta che augurare Long Life to the Queen che il 21 aprile compirà 95 anni.