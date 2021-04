William a me non mi comandi. Harry i piedini reali del fratello non se li vuol far più mettere in testa. Secondo l’Us Weekly i due figlioli del principe Carlo sono tornati a far volare stracci a casa Windsor. Il motivo della disputa riguarda oltretutto proprio mamma Diana. William, infatti, avrebbe invitato Harry ad incontrarsi in privato prima del luglio prossimo quando verrà inaugurata una statua in onore di loro madre Lady Diana, morta nell’agosto 1997, in occasione dei 60 anni dalla nascita.

L’incontro avrebbe dovuto sancire una tregua momentanea dopo la burrascosa intervista rilasciata dal fratello e dalla cognata Meghan Markle ad Oprah Winfrey qualche settimana fa. Solo che Harry ha rifiutato categoricamente. Le fonti di UsWeekly hanno confermato che l’ex duca del Sussex non ha intenzione di di “farsi comandare” dal fratello.

La testata statunitense aggiunge che però William non l’ha presa di certo bene e ha minacciato Harry di comportarsi decentemente altrimenti potrebbe persino essere invitato a non presentarsi all’evento per ricordare mamma. William avrebbe quindi accusato Harry di essere diventato “troppo presuntuoso da quando si è trasferito in California” e che Hollywood “gli ha dato alla testa“. Insomma tra gli eredi al trono di nonna Elisabetta non va tutto bene.