Salta la puntata dell’Isola dei Famosi prevista per stasera, giovedì 8 aprile, su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi tornerà regolarmente in onda lunedì 12 aprile. Il motivo è stato svelato dalla stessa conduttrice: “Questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco”. E ancora: “Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5″.

Per chi non lo sapesse, Supervivientes è appunto la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, in onda sempre sulle reti Mediaset da più di 20 anni. Tra i naufraghi di quest’anno anche due italiani: Gianmarco Onestini (fratello del più noto Luca, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino) e Valeria Marini. Neanche a dirlo, Valeria si è già fatta notare e, nonostante alcune critiche sui social (“Non so chi sia” oppure “Questa è l’isola degli sconosciuti”), lei non si butta giù e alla fine del video di presentazione saluta tutti con “Baci stellari”.