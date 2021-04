Nella mattinata di ieri 2 aprile a Milano è morta Fraintesa, la travel blogger che aveva raccontato sui social le avventure in giro per il mondo e la sua battaglia contro il tumore al seno. Francesca Barbieri, questo il vero nome dell’influencer, si è spenta a 38 anni. A raccontarlo è il compagno Andrea attraverso un post sui social che ritrae Fraintesa sorridente con in braccio un cucciolo di canguro. “Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta”, ha esordito Andrea.

Poi: “Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi. Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era ‘Save your tears for another day’. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente”. Sono tantissimi i commenti sotto al post: “Oggi vado al mare.. per dedicarti un po’ di quello che tanto ami. Sole, mare, Puglia. So che non avresti desiderato altro. Ciao Franci!” oppure “Io voglio ricordarti nel tuo appartamentino di Milano quando mi hai ricordato che avevo tutto per essere felice ❤️ Andrea ti abbracciamo forte”.