“A furor di popolo Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto. Vi amo”, l’annuncio sui social arriva direttamente da Nina Soldano. Lo scorso gennaio l’addio ufficiale, uno stop dopo diciotto anni al personaggio amato di “Un posto al sole“, la storica soap in onda nell’access prime time di Rai3. Uscita di scena che aveva agitato i fan sorpresi per l’abbandono dell’affascinante imprenditrice.

“Non posso anticipare niente, ma sono pronta per ritornare sul set di Un posto al sole! Marina si è riposata abbastanza direi, quindi è arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Non manca molto, sto già studiando i copioni delle prossime puntate in cui riapparirà, anche se ancora mi è vietato dire quando andranno in onda. Però intanto confermo che mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini (il condominio attorno a cui ruotano le vite dei personaggi, ndr)”, ha dichiarato la Soldano in un’intervista al settimanale Gente.

L’attrice svela un retroscena, spiegando di essere già a conoscenza del suo rientro: “E’ la prima volta che ne parlo, prima non potevo. Il nostro produttore esecutivo Fabio Sabbioni mi aveva già comunicato che sarei tornata, ma per contratto non potevo dirlo. Quando mi hanno avvisato che Marina sarebbe stata messa in pausa non ero né risentita né delusa, il ricambio dei personaggi nella soap è consuetudine frequente, credo serva anche per vivacizzare la serie. Anzi, ho sorriso quando la notizia ha mandato in cortocircuito il web e qualcuno, pur di acchiappare like, ha dato per scontata la mia uscita definitiva, lasciando intendere che fossi stata licenziata.”

Invasa dall’affetto di fan, colleghi e addirittura una petizione per evitare la sua uscita: “In questi mesi mi sono riposata e mi ha emozionata sentire la vicinanza di colleghi come Maurizio Aiello, che mi mandava messaggi divertentissimi, Ilaria Moscato, carina da morire, così come Monica Leofreddi e Patrizia Pellegrino. Anche Maurizio Costanzo ha speso parole a mio favore e ho scoperto che due fan affezionate hanno lanciato una petizione online per farmi rientrare nella fiction. Interpreto Marina da diciotto anni ma siamo due poli opposti. L’unica cosa che ci accomuna è l’amore per l’eleganza. Il suo carattere dalle mille e complesse sfumature che porto in scena non mi appartiene. Più che Marina in questi mesi lontani dal set mi è mancata la troupe, così come andare al bar della Rai di Napoli per il caffè di Giggino, che rideva sempre quando mi sentiva arrivare”, ha concluso la Soldano a Gente.