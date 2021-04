Dopo un anno di pausa nel 2020, il 5 marzo scorso Alvaro Soler ha pubblicato il nuovo singolo “Magia”. Con alle spalle 4 miliardi di stream globali (tra audio e video), più di 80 tra dischi d’oro e di platino e due milioni di album venduti, il singolo fa da apripista al nuovo album omonimo in uscita il 9 luglio. Al momento l’artista fa anche parte della giuria del talent tedesco “The Voice Kids”.

Soler si è preso una pausa nel 2020. Un anno senza viaggi continui, dodici mesi per riposarsi, 365 giorni per scrivere nuove canzoni. “In realtà ero un po’ stanco. – ha affermato il cantautore – È stato il viaggio più bello della mia vita, e ne sono molto grato, ma allo stesso tempo, è stato agrodolce perché avevo a malapena una vita privata. Volevo del tempo per fare altre esperienze. Ho partecipato ad alcuni progetti, naturalmente, e avevamo in programma alcuni spettacoli, ma poi, come tutti sappiamo, le cose sono andate in maniera diversa. La pandemia si è intensificata enormemente questa volta, e, naturalmente, dopo due mesi ho cominciato a sentire la mancanza del brusio”.

Il singolo “Magia” nasce sull’onda emotiva dei fan: “L’estate scorsa ho ricevuto tutti questi messaggi che dicevano: ‘Quest’anno è così duro, perché non pubblichi qualcosa?’ Mi hanno ricordato il motivo per cui faccio musica ed è stato molto divertente scrivere una canzone dedicata ai miei fan e ho sentito un costante bisogno di ballare durante il processo creativo. Se una canzone ti fa questo effetto, sai che c’è qualcosa di buono in essa. È giusto che questo sia il primo singolo dopo la pausa, Magia sarà inoltre anche il nome dell’album previsto per l’estate 2021. Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo questo termine per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione – a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta”.

In Italia Soler si è imposto con i singoli “El Mismo Sol” (certificato 6 volte Platino in Italia) e “La Cintura” (3 volte Platino) e i suoi album “Eterno Agosto” (2015) e “Mar de Colores” (2018).