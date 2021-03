Italia’s Got Talent 2021 è giunto all’atto conclusivo. La finale andrà in onda stasera dalle 21:30 su TV8 e su SkyUno. La serata sarà condotta da Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello dovrà rimanere a casa dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video pubblicato sui social – ha detto di ritenersi fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore ma sperava “di poter calcare quel palco quest’anno e portare allegria e spensieratezza nella case di chi ci guarda”. Al tavolo ritroveremo come sempre la giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

All’inizio della puntata di questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma, si scoprirà il concorrente a cui è andato il Golden Buzzer del pubblico. Chi tra gli Shot’s Bounce Academy (ballerini under 15), Max Angioni (comico), Eleonora Di Cocco (mentalità) e Avio Focolari (fischiettatore) si unirà agli atri 11 concorrenti per vincere il titolo di Italia’s Got Talent 2021? L’ultima parola spetterà ovviamente al pubblico a casa che ne decreterà il vincitore assoluto. Il voto può essere espresso attraverso l’app di IGT, un SMS al numero 4770470, il tasto verde del telecomando, un messaggio diretto agli account Twitter @IGT_official e @TV8it, oppure votando sul sito Italiasgottalent.it.