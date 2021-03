Non è bastato quanto successo qualche settimana fa, nell’ultimo weekend di zona gialla in Lombardia, quando Belen era stata travolta dalle polemiche per aver partecipato a un party ‘esclusivo’ al “The Sanctuary” in zona Scalo Lambrate. La showgirl argentina ci è ricascata e per festeggiare il compleanno della sorella Cecilia, che ha compiuto 31 anni il 18 marzo scorso, la modella ha condiviso sui propri canali social i video di una piccola festicciola privata. Niente assembramenti di persone, sia chiaro, ma nelle immagini Cecilia e Belen ballano insieme, con tanto di commento a corredo: “Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso“. Nelle stories precedenti, invece, veniva mostrato Santiago intento a preparare la torta di compleanno per la zia, e poi il menu della cena. Peccato che il tutto si sia svolto a Milano, in piena zona rossa, dove, almeno per il momento, non è permesso neanche fare visita ai parenti.

Immediate le critiche da parte dei follower della showgirl. “Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime”, scrive qualcuno. E ancora: “Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso”. Al momento non sono arrivate repliche da parte delle due argentine e sembra che non ne arriveranno. Cecilia ha condiviso sui propri canali social una foto per ringraziare tutti degli auguri, chiudendo di fatto la polemica.