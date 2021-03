“Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa.. no la Casa no, la mettiamo da un’altra parte”, parte con una nuova gaffe di Ilary Blasi la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri giovedì 18 marzo. Tuttavia, mentre la prima era andata piuttosto bene, la seconda ha registrato un calo di ascolti (share dal 21% al 17.9%). E su Twitter c’è chi crede che le gaffe di Ilary siano “scritte”, per esempio quella in apertura di puntata basata sull’equivoco tra la casa del Grande Fratello (che Ilary Blasi ha condotto per 3 edizioni) e l’Isola, dove ad aspettarla ci sono i naufraghi e l’inviato Massimiliano Rosolino.

Se dunque la gaffe della patata aveva fatto divertire molti ed era sembrata piuttosto spontanea, quella di ieri sera ha destato qualche sospetto. Sui social, infatti, alcuni telespettatori hanno scritto: “Palesemente studiata a tavolino, non mi fa ridere” oppure “le gaffe di Ilary Blasi sono così spontanee che ci avranno pagato 3 autori per scriverle”. Qualcuno però la pensa diversamente: “Ilary Blasi è la regina indiscussa delle gaffe e dei meme trash. Sia lodata sempre!!”. Va detto che la conduzione della Blasi resta sempre la migliore in assoluto per quanto riguarda i reality (e non solo, è nelle sue corde l’intrattenimento popolare).