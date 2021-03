Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore generale Andrea Piccioli si limitano a far sapere che l’istituto continuerà a “servire il Paese per superare insieme questa pandemia”, come fa fin dall’inizio “nell’unico interesse di tutelare la salute di tutti i cittadini e delle nostre comunità”. Mentre è il ministro della Salute, Roberto Speranza, a commentare nel merito: “Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. Il nemico è il virus. Non chi si impegna per combatterlo”. Solidarietà è arrivata anche dai ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Andrea Orlando. Domenica sera infatti, intorno alle 20, qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile il portone dell’Iss e ha dato fuoco. L’intervento dei Carabinieri ha limitato i danni e sono in corso le indagini sugli autori e sulle motivazioni del gesto. Una delle ipotesi è che possa trattarsi di una protesta violenta contro le nuove chiusure.

Brusaferro e Piccioli, in una comunicazione interna ai dipendenti, chiedono di alzare il livello di attenzione. “Oltre ai sistemi di sorveglianza ed allerta già in essere – si legge – raccomandiamo a tutti massima attenzione e vigilanza”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a SkyTg24 ha detto di ritenere che “l’atto contro l’Iss sia oltraggiosamente intimidatorio e quindi assolutamente da condannare. E’ inaccettabile. Chi lavora nell’Iss prova, come tante altre persone che sono al servizio del paese, a gestire in Italia nel migliore dei modi un problema che ha investito non solo l’Italia ma tutto il mondo. Ribadisco è un atto da condannare e voglio esprimere solidarietà a tutti i livelli”.