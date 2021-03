Solo pochi giorni fa Justin Bieber aveva annunciato sui social che sarebbe tornato presto con un nuovo album del quale oggi 11 marzo ha presentato la tracklist completa. Il disco dal titolo “Justice” uscirà il 19 marzo e comprenderà 16 brani, alcuni dei quali già noti poiché usciti come singoli negli ultimi 12 mesi come “Lonely”, “Holy”, “Hold On” e “Anyone”. A questi si aggiungono quindi “Much”, “Deserve You”, “As I Am” feat Khalid, “Off My Face”, “Unstable” feat The Kid Laroi, “Interlude”, “Die For You” feat Dominic Fike, “Somebody”, “Ghost”, “Peaches” feat Giveon & Daniel Caesar, “Love You Different” feat Beam e “Loved By You” feat Burna Boy. Stando a quanto riportato da RepublicWorld, il 13 marzo Bieber sarà inoltre il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021: l’artista canterà dal vivo “Intentions”, insieme al rapper Quavo e “Anyone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)



“Justice” arriva a un anno esatto di distanza dall’ultimo Changes, pubblicato a febbraio 2020 e nominato come miglior album vocale pop ai Grammy. Qualche giorno fa, parallelamente all’annuncio social, il cantante ha parlato anche del significato del nuovo progetto discografico: “In un momento in cui c’è così tanto di sbagliato in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo la guarigione e la giustizia per l’umanità nel creare questo album il mio obiettivo è stato quello di fare musica che possa dare conforto, fare canzoni con cui le persone possano relazionarsi e connettersi, per sentirsi meno sole. La sofferenza, l’ingiustizia e il dolore possono portare le persone a sentirsi impotenti. La musica è un ottimo modo per ricordarci che non siamo soli“. Sì perché in questi mesi un po’ soli ci si sente e se 7 note non possono farci dimenticare una pandemia, almeno possono farci compagnia.