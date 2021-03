Arriva anche in Italia l’intervista scandalo di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Lo speciale “Cbs presents Oprah with Meghan and Harry” va in onda questa sera, 9 marzo alle 21.30 in esclusiva su Tv8. La messa in onda negli Stati Uniti è avvenuta domenica sera e ha scatenato forti polemiche da parte di Buckingham Palace: i due ormai ex Duchi del Sussex hanno parlato a cuore aperto del loro rapporto con la Famiglia Reale, del matrimonio, della nascita del primogenito Archie e del secondo figlio in arrivo, oltre che del travagliato trasferimento negli Usa.

Un’intervista che sta dividendo l’opinione pubblica, catalizzando il dibattito tra “con” o “contro” Meghan. Ma, al di là delle parole di per se già forti pronunciate da Harry, Meghan e Oprah, sono tanti i simboli e i messaggi in codice nascosti in questa intervista. In primis nell’abito indossato dalla Markle: è un vestito lungo di seta nero con ricami floreali bianchi di Armani. Il protocollo della famiglia reale prevede che il nero venga indossato solo in caso di lutto, quindi la scelta di questo colore è già un segno di sfida. Non solo, i fiori bianchi che decorano la gonna sono il simbolo per eccellenza della primavera, e quindi della rinascita, dopo il periodo buio a Corte, in cui Meghan rivela di essere arrivata addirittura a pensare al suicidio.

Ma non è tutto: la Duchessa sfoggia un bracciale tennis di diamanti appartenuto da Diana. Un tributo alla suocera mai conosciuta, ma anche un chiaro messaggio di identificazione tra la sua condizione e le drammatiche vicende che hanno sconvolto la vita della madre di Harry. E da Diana ha voluto copiare anche il make up: il suo trucco è lo steso che aveva Lady D. nella famosa intervista del 1995 con cui sancì il divorzio da Carlo e dalla Corona.