Elodie ha conquistato tutto al recente Festival di Sanremo 2021. Elegante, spigliata e con lo speciale medley accompagnata dal corpo di ballo ha lasciato il segno, ponendosi come una artista completa. La scelta di proporsi in questa veste non è avvenuta per caso ma è stato il frutto di una valutazione artistica ragionata. “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice. – ha dichiarato Elodie ad Icon – Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli Anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica. È un modo di essere artista più a 360 gradi, dove la musica sposa la moda, un personaggio, un look, un’idea precisa di intrattenimento e di personalità. È bello ispirarsi a donne che hanno fatto grandi cose in questo Paese dal punto di vista artistico. Io ci tengo particolarmente e sto cercando di farlo, ovviamente con le mie potenzialità, le mie debolezze e i miei punti di forza”.

Un momento d’oro per la cantante che è stata “la donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020” e This is Elodie” è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020. Inoltre 600 milioni di stream totali collezionati sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e quasi 300 milioni di views ottenute su YouTube. Inoltre il tour Elodie Live (se tutto va bene con la pandemia in corso e la campagna vaccinale) partirà il 4 novembre e la data di Milano dell’11 novembre alla Santeria Toscana 31 è già sold out.

Dai successi professionali all’amore. Procede a gonfie vele il rapporto con Marracash: “Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. – ha rivelato – Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.