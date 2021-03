Dopo sei anni di assenza dalle scene (e dai social), Neffa è riapparso in pubblico al Festival di Sanremo per duettare con Noemi nella terza serata, quella dedicata alle cover. La loro performance è stata però rovinata dai problemi tecnici, che hanno fatto sì che le loro voci non fossero allineate alla musica. L’esibizione è iniziata storta fin da subito: appena hanno fatto il loro ingresso in cima alla scalinata, Noemi ha fatto per dargli la mano, cercando in lui un sostegno per affrontare in sicurezza i gradini.

Neffa però l’ha ignorata palesemente, iniziando la sua discesa in solitaria, con un gesto degno di Melania Trump con il marito Donald. Noemi, visibilmente imbarazzata, ha finto quindi di salutare il pubblico con la mano alzata e, un po’ impacciata, ha sceso quindi le scale. Non solo, una volta arrivato sul palco, Neffa non l’ha degnata di uno sguardo, iniziando direttamente a cantare. Un atteggiamento che non è passato affatto inosservato al pubblico, anzi, sui social si sono subito scatenate le critiche: “Ma che ci si comporta così?“, hanno scritto in molti. E ancora: “Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui la ha piantata sulle scale”; “Ma Neffa che non ha preso la mano di Noemi?”.