No Naomi no Sanremo? Macché: c’è Vittoria Ceretti. Vittoria chi? Sciocchini voi lettori che non andate alle sfilate di moda come fa Amadeus. Sul palco dell’Ariston 2021 infatti non salirà la pluridecorata regina delle passerelle Naomi Campbell, ma la 23enne italianissima, anzi brescianissima modella della Val Trompia che in nemmeno sette anni di sfilate ha bruciato ogni tappa possibile. Per Ceretti la svolta è nel 2014. Dolce&Gabbana la vogliono come protagonista della loro campagna autunno/inverno. Bellezza dal volto enigmatico, nuance nordica in una silhouette più mediterranea, iride verde smeraldo incastonato in un castano che vira al nero, non è di certo il volto da eccessi e gozzoviglie multicolori e multiformi alla D&G.

Eppure Ceretti dove la metti bene sta. Potenza della bellezza senza se e senza ma. Tanto che quando nel 2015, siamo ancora sotto la maggiore età, ci posa lo sguardo re Giorgio Armani, ecco che Vittoria sembra ulteriormente a suo agio. Ceretti per lo stilista milanese diventa donna misteriosa e perfino dark. I tagli secchi di luce ed ombra della campagna primavera 2016 la vedono protagonista in tutta la sua intensa grazia. E così non possono che accodarsi tutti quanti. Fendi, Valentino, Versace, Ferragamo. Poi ancora Dior, Miu Miu, Chanel, e perfino Tom Ford che la ricopre di un sottile ma intricato velo nero su tutto il corpo e sul capo a ricordare quelle effigi pubblicitarie di donne sbarazzine e indipendenti degli anni venti. Non che si debba arrivare a ringraziare le misure anti-Covid statunitensi che hanno bloccato all’ultimo istante la dea Naomi, però questo palco dell’Ariston sembra davvero guadagnarci in spontaneità un filo nazional-sovranista.

Ceretti condurrà una serata del festival alternandosi alle attrici Matilda De Angelis e Miriam Leone, come alla cantante Elodie. Un cast femminile senza presenze straniere di elevato livello glamour, seppur frutto di un far necessità virtù in tempi di tagli al budget. Attendiamo quindi una foto postata da Vittoria Ceretti sul suo profilo Instagram, tra l’ultima con mazzo di rose in regalo (92mila like); un altro scatto malandrino sulle nevi di Gstaad con il fidanzato nemmeno venti giorni fa da 72mila; e una foto davvero hot in chissà quale spiaggia assolata a fine anno 2020 con un avambraccio che copre finemente i seni nudi da “soli” 68mila like.