Grato immensamente ad Amadeus e alle case discografiche per avergli permesso di rimanere in gara ma anche amareggiato per quanto accaduto. Irama parla alla stampa poche ore dalla conferma del secondo collaboratore trovato positivo al tampone, un fonico, dopo che ieri mattina anche il suo parrucchiere e truccatore era stato trovato positivo. “La cosa più importante è che stiamo bene – ha affermato subito Irama – da una parte sono grato e riconoscente del fatto che Amadeus mi abbia teso la mano così come tutte le discografiche. C’è stato un aiuto importante in un momento di difficoltà non causato da me purtroppo ma giustamente mi sono attenuto al protocollo. Dal lato personale sono mortificato e sono dispiaciuto perché ci tenevo molto a fare la performance perché c’è un lavoro di team che dura da mesi. Sotto il punto di vista dello show e della musica sono un po’ triste ma ci tenevo particolarmente ad essere su quel palco esibirmi e giocarmi in maniera ‘sana’ questo Festival. Se potessi scegliere di farlo io andrei a cantare live sull’Ariston anche stasera!”. Poi una riflessione dedicata alla serata della cover di domani, Irama canterà “Cyrano” di Guccini: “Provo un grande dispiacere per non poter fare la cover avevamo la firma dell’intro di Guccini sarebbe stato emozionante potermi esibire dal vivo. Una benedizione dal vivo per me”.

A spiegare quanto accaduto è intervenuto Andrea Vittori del management 432 srl dell’artista con Claudio Ferrante ed Alessandro Fabozzi. “Sono state 48 ore molto complicate e molto difficili. Dobbiamo ringraziamenti dovuti alla Rai, Amadeus, alle case discografiche e anche alla nostra etichetta Warner che sono stati preziosi per affrontare questa emergenza sanitaria. – ha dichiarato Vittori – Nel momento in cui abbiamo avuto un positivo nel team la preoccupazione di tutti è stata la salute. Siamo partiti cercando di rispettare tutte le normative e siamo stati tutti tamponati venerdì, poi abbiamo fatto anche altri due tamponi finché il martedì mattina il parrucchiere /truccatore di Irama è risultato positivo e questa cosa ha generato una sorta di panico. Nel corso della giornata martedì alle 11 abbiamo avuto il primo tampone del nostro collaboratore e poche ore dopo il molecolare. Naturalmente noi tutti del team abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi. Poi abbiamo rifatto il tampone a ufficio stampa, direttore orchestra e il fonico. Quest’ultimo è stato trovato purtroppo positivo e in quel momento abbiamo capito che eravamo bloccati. Amadeus, la Rai e a tutti gli artisti hanno permesso di lasciare in gara Irama per mandare in onda le prove generali registrate lunedì pomeriggio”.

Infine è intervenuto Marco Alboni presidente della Warner: “Per noi è molto importante che sia garantita la salute di tutti, abbiamo seguito i protocolli, poi abbiamo trovato una grande disponibilità da parte di tutti e delle discografiche affinché Irama rimanesse in gara”.