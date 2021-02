Sono state liberate le oltre 300 studentesse rapite il 26 febbraio in Nigeria, nello stato di Zamfara a Jangebe. A dare l’annuncio diversi media locali. La notizia è stata inoltre confermata da una fonte governativa a Channel Television nonché da David Otto Endeley, consulente internazionale per l’anti-terrorismo, sentito da Cgtn. Le ragazze, ha precisato il consulente, si trovano adesso nel palazzo dell’emiro di Anka, da dove verranno presto trasferite a Gusau, nella capitale di Zamfara, a nord-ovest della Nigeria. L’informazione è stata riportata anche dal sito di notizie Naija News: secondo il giornale le studentesse erano in ostaggio in una foresta tra Dangulbi e Sabon Birnin Banaga. Non è chiaro se sia stato pagato un riscatto per il loro rilascio.

Le 317 ragazze erano state rapite venerdì da uomini armati che hanno fatto irruzione nella loro scuola secondaria, Government Girls Junior Secondary School. Da quanto ricostruito, dal giorno del rapimento ad oggi la polizia nigeriana e i militari hanno portato avanti operazioni congiunte per salvarle.

Anche Papa Francesco al termine dell’Angelus di questa mattina aveva espresso preoccupazione per le ragazze, invitando i fedeli a recitare un’Ave Maria: “Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola, a Jangebe, nel Nord Ovest del Paese. Preghiamo per queste ragazze, perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme, preghiamo la Madonna perché le custodisca”

(Nella foto: la studentessa Masauda Umar, 20 anni, che si è nascosta sotto il letto al momento del rapimento e la scuola Government Girls Junior Secondary School di Jangebe)