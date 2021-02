“Se non ti allontani da Britney ti succederà qualcosa di brutto”. Così avrebbe detto James “Jaime” Spears, il padre della popstar più strattonata, cancellata, vilipesa del firmamento musicale statunitense, nel 2007 alla cugina della cantante, Allie Sims. La confessione della ragazza, che ha figurato come assistente e confidente della Spears per un paio d’anni, tra il 2006 e il 2008, è stata raccolta dalla NBC. Sims ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la messa in onda negli Stati Uniti del documentario Framing Britney, dove si ritorna a raccontare l’isolamento forzato dall’autrice di Baby one more time iniziato, appunto, nel 2008, con la tutela giuridica del padre sulla figlia, procedura che dura ancora oggi nonostante le vagonate di fan che incitano a gran voce il grido del movimento pro Spears: Free Britney.

Sims ha abbandonato Hollywood e Los Angeles da 9 anni, proprio dopo le minacce ricevute dal padre della popstar. Nell’intervista alla NBC ricorda i drammatici e traumatici momenti di incontro non voluto con i paparazzi che erano ovunque: “Non riuscivamo nemmeno a prendere un caffè” – ha spiegato Sims – “Britney mi manca molto come persona, la penso sempre”. La donna ha ricordato come la situazione a casa della Spears attorno alla prima decade dei duemila fosse terribile e che Britney per poterle parlare e chiederle aiuta ricorreva spesso a telefoni di privati perché i suoi le venivano requisiti. Sims ha ricordato le minacce del padre di Britney e il suo allontanamento forzato: “Non riesco a immaginare quanto si sentisse sola. Quando penso per quanto tempo ha dovuto sopportare questa situazione. Sono passati ben 13 anni: la cosa mi rende così triste per lei. Spero davvero che un giorno lei sia in grado di raccontare la sua storia. Se lo farà preparatevi perché non potete immaginarvi cosa abbia da dire”.