Ebbene sì, i maiali sono in grado di giocare ai videogiochi. A documentarlo è un articolo di ricerca condotto dagli studiosi della Purdue University dell’Indiana, negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Journal of Psichology e rilanciato dalla BBC. Quattro maiali – Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory – sono stati addestrati a usare un joystick per guidare un cursore sullo schermo. I ricercatori hanno affermato che il fatto che i maiali abbiano capito la connessione tra il bastone e il gioco non era affatto scontato, ma non finisce qui. Solitamente ai maiali veniva data una pallina di cibo per spronarli a superare le prove e anche quando il distributore di ricompense alimentari si è rotto, i maiali hanno continuato a superare i livelli di gioco. “Questo studio è importante perché, come qualsiasi essere senziente, il modo in cui interagiamo con i maiali ha un impatto su di loro”, ha detto alla BBC il capo del progetto la D.ssa Candace Croney.

Questo nuovo studio è fondamentale poiché va a consolidare alcune conoscenze pregresse sull’intelligenza dei maiali. Questi ultimi hanno mostrato una notevole capacità in compiti cogniti complessi; possono, ad esempio, imparare a rispondere in modo diverso a suoni diversi. Tuttavia ci sono dei limiti. L’uso dello specchio, per citarne uno, è qualcosa con cui i maiali non hanno dimestichezza né riescono a riconoscere altri maiali dalle fotografie. Questo non è irrilevante dal momento che altri animali da fattoria come bovini e pecore invece sono in grado di farlo.