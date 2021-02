“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di pubblicare un appello su Facebook dopo il primo sabato di zona gialla in quasi tutta Italia. Il riferimento è alla folla che ha riempito le strade delle grandi città, da Nord a Sud: ristoranti presi d’assalto, lungomari affollati e centri storici in festa hanno caratterizzato la giornata. ” Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo“, ha ammonito Speranza. La preoccupazione nasce non solo dai comportamenti irresponsabili, ma anche da quello che sta accadendo in altre aree del Paese: da lunedì tutta la provincia di Perugia sarà zona rossa. E provvedimenti analoghi sono stati presi per altri Comuni del centro Italia. Il motivo? I focolai locali scoppiati a causa delle varianti, che se non controllati rischiano di riportate l’Italia in lockdown, come accaduto nel resto d’Europa. Il ministro Speranza lo dice chiaramente: “Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco“.

Nella giornata di sabato milioni di italiani si sono riversati per le strade e nei locali, soprattutto al Sud, complice il clima primaverile: sette su dieci hanno pranzato fuori secondo la Coldiretti. In altre zone del Paese però c’è preoccupazione: a Pescara il sindaco Carlo Masci – visto il rapido aumento dei contagi – ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole della città, dall’8 al 16 febbraio. Tutta la provincia di Perugia, ma anche 6 comuni del Ternano, da lunedì sono in zona rossa: in Umbria sono stati individuati 18 casi di variante inglese del virus Sars-Cov-2 e 12 di quella brasiliana, mentre su altri campioni sono in corso le analisi. Anche tre località abruzzesi sono state inserite in zona rossa: San Giovanni Teatino, Atessa (Chieti) e Tocco da Casauria (Pescara). E pure Chiusi, in provincia di Siena, ha visto scattare le restrizioni. A Bologna, inoltre, è stato registrato un focolaio all’ospedale Sant’Orsola con dieci casi di varianti. Nella Rsa ‘Villa San Martina’ a San Casciano Val di Pesa (Firenze) risultano positivi 17 anziani ospiti su 50 e 11 dipendenti.

Cluster e focolai ospedalieri riconducibili alle varianti, per cui sono necessari provvedimenti immediati. Altrimenti il contagio, complici anche i comportamenti e le libertà da zona gialla, risaliranno in brevissimo tempo. Lo ha spiegato chiaramente l’Istituto Superiore di Sanità nel suo ultimo monitoraggio: “Si colgono dei segnali di allerta e potenziale controtendenza, che richiedono grande attenzione nel mantenere le misure di mitigazione, anche alla luce delle varianti”, ha sottolineato Silvio Brusaferro. Il quadro del Covid in Italia tracciato dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, è chiaro: “Si registra la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi soprattutto nei Comuni colpiti”. Delle mini zone rosse, come quelle disposte dalla Regione Umbria, dove il monitoraggio già segnalava l’indice Rt più alto in Italia (1,18).

“In Umbria sembra ci sia la circolazione di 2 varianti, quella inglese e quella brasiliana. A Perugia sono stati identificati dei cluster ospedalieri”, spiegava venerdì lo stesso Rezza. La variante inglese e quella brasiliana sono infatti già arrivate in Italia, mentre la variante sudafricana per ora è stata segnalata in un singolo caso dall’ospedale di Varese dell’Ats Insubria. Per questo motivo l’Istituto superiore di sanità ha voluto fare chiarezza, spiegando quali sono le mutazioni da temere di più per il loro possibile effetto su contagiosità e gravità dell’infezione, nonché per l’efficacia di test diagnostici, farmaci e vaccini. “Al momento – ricorda l’Iss – sono tre le varianti che vengono attentamente monitorate e che prendono il nome dal luogo dove sono state osservate per la prima volta. In tutti e tre i casi il virus presenta delle mutazioni sulla cosiddetta proteina Spike, che è quella con cui il virus ‘si attacca’ alla cellula”.

“Al momento non sono emerse evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani. La possibilità di venire in contatto con una variante deve comunque indurre particolare prudenza e stretta adesione alle misure di protezione”, scrive l’Iss. E sui test per individuarle spiega: “Per potere discriminare se un’infezione è determinata da una variante è necessario un test specifico altamente specialistico che è detto sequenziamento, in cui si determina la composizione esatta del genoma del virus”.

La variante inglese – (VOC 202012/01) “È stata isolata per la prima volta nel settembre 2020 in Gran Bretagna, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 9 novembre 2020. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata”, ed è stata “ipotizzata anche una maggiore patogenicità, ma al momento non sono emerse evidenze di un effetto negativo sull’efficacia dei vaccini”.

La variante sudafricana – (501 Y.V2) “È stata isolata per la prima volta nell’ottobre 2020 in Sud Africa, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 28 dicembre 2020. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata e perché dai primi studi sembra che possa diminuire l’efficacia del vaccino. Si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti da Covid-19″.

La variante brasiliana – (P.1) “È stata isolata per la prima volta nel gennaio 2021 in Brasile e Giappone. Alla data del 25 gennaio 2021 è stata segnalata in 8 Paesi, compresa l’Italia. E’ monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata e perché dai primi studi sembra che possa diminuire l’efficacia del vaccino. Si studia se possa causare un maggior numero di reinfezioni in soggetti già guariti da Covid-19″.