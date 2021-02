Eve Jobs è diventata modella. La figlia minore dell’inventore di Apple ha saltato il fosso. Non più semplicemente in groppa al suo cavallo, con cui ha concorso e si è piazzata terza ai giochi panamericani del 2019, ma in maniera metaforica. Già, perché Eve ha scelto di posare per un servizio fotografico di Glossier, brand di prodotti di bellezza e cura del corpo, amato dalla generazione Z. La vediamo infatti in una foto molto sexy dentro una vasca da bagno piena di schiuma con un bicchiere da aperitivo in mano e uno sguardo serioso e conturbante. I ben informati ricordano che è una pubblicità di due prodotti di Glossier: un lucidalabbra e una maschera viso.

Trucco luminoso ma minimale, come da tradizione del marchio statunitense. Su Instagram Eve, oggi 22enne, ha ringraziato la fondatrice di Glossier, Emily Weiss. La ragazza è studentessa alla Stanford University, l’ateneo di mamma e papà, è fidanzata con Eugenio Garza Perez, cavallerizzo come lei, ed è stata giudicata la quinta cavallerizza migliore al mondo sotto i 25 anni secondo la bibbia del settore, Horse Sport. “Sono stata messa su un pony per la prima volta a due anni, ma in realtà non ho iniziato a cavalcare davvero fino a quando ne avevo circa sei”, ha spiegato in un’intervista. Assieme al nuovo volto della Jobs, Glossier ha arruolato come testimonial anche Sydney Sweeney (interprete della serie Euphoria) e Naomi Smalls (dal RuPaul’s drag race).