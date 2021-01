Dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata tra Antonella Elia e Samantha De Grenet è arrivato un faccia a faccia nella casa del “Grande Fratello Vip“. La concorrente si era rivolta all’opinionista dandole dell’imbecille e il nuovo round ha portato le due signore a trascendere non poco al punto di vista del linguaggio: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza. Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? Sei la principessina sul pisello, con te non si parla perché sei una nobile? Quello che fai tu è fastidiosissimo. Hai una presunzione infinita, la regina del gorgonzola, il massimo della sua carriera è aver fatto la reginella del gorgonzola per due anni. Un’arrogante, una presuntuosa, sei convinta di poter dare dell’imbecille, dell’idiota, della deficiente, della maleducata”, ha attaccato la Elia.

La De Grenet, mantenendo la calma, ha risposto a tono: “Tu hai attaccato me per partito peso, tu hai detto che io sono entrata gamba tesa con aggressività. In passato siamo sempre state molto educate l’una con l’altra. Tu hai la tua opinione, è lecito che tu l’abbia, io ho la coscienza a posto. Se dici una cosa da idiota, io dico che sei idiota e lo confermo tesoro. Tu puoi offendere, io sono talmente sicura di chi sono che le tue parole non mi toccano”. La replica dell’ex volto di Non è la Rai però diventa ancora più sgradevole colpendo la rivale sull’aspetto fisico: “Sei un po’ ingrassata ultimamente, mi dispiace, dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età. Anche la nobile è andata. Io sono una del popolo. Borgatara ripulita male, ecco quello che sei. Ti strapperei quei capelli orrendi e te li strapperei ricciolo per ricciolo“.

Il brutto confronto procede: “Sono venti centimetri più alta”, “Sei nana come me”. Una pagina di televisione da dimenticare per il reality di Canale 5 che più volte in questa edizione ha lasciato spazio a frasi molto discutibili, bestemmie, volgarità e insulti, frasi sessiste e molto altro. La Elia, che a “L’Isola dei Famosi” ebbe uno scontro fisico con Aida Yespica, ha usato un tono esagerato e volgare in diverse discussioni avvenute in questa edizione anche con Matilde Brandi e con Elisabetta Gregoraci. La puntata è stata vista da 3.491.000 telespettatori con il 19.6% di share.