L’ex presidente del Senato, Franco Marini, 87 anni, come riporta l’edizione reatina del Corriere dell’Umbria, è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. L’esponente del Pd, in ospedale da due giorni dopo essere risultato positivo e aver accusato sintomi, è in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita. Al momento la direzione sanitaria dell’ospedale reatino non ha emesso alcun bollettino in riferimento alle sue condizioni.

Solidarietà bipartisan da parte della politica, dal Pd a Forza Italia. “Forza Franco Marini“, twitta il commissario Ue, Paolo Gentiloni, dopo la notizia del ricovero. “Siamo vicini al presidente Franco Marini per la dura prova che sta affrontando”, dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva abruzzese come Marini, “la sua terra si stringe attorno a lui in un grande abbraccio”. Gli auguri arrivano anche da un successore di Marini, Renato Schifani: “La forza e la determinazione che lo hanno contraddistinto nella sua guida di Palazzo Madama saranno un’arma in più per superare prontamente anche questa dura sfida”. “Siamo tutti vicini a Franco Marini, il nostro ex segretario generale, che sta combattendo in ospedale a Rieti contro il Covid. Siamo convinti che supererà con la sua tempra e il suo carattere da alpino anche questa prova difficile. Forza Franco. Tutti gli iscritti e dirigenti della Cisl sono accanto a te, con grande affetto e gratitudine”, scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.