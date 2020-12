Roberto Bolle torna per il quarto anno consecutivo su Rai Uno in prima serata il primo gennaio con “Danza con me”. L’etoile sarà ospite della diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti mercoledì 30 dicembre dalle ore 17. La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. “Mai come in un momento come questo – ha dichiarato Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”.

Gli ospiti che hanno accettato l’invito di Roberto Bolle a esibirsi con lui sono Vasco Rossi, che manca dagli studi televisivi dal 2005 e che ha scelto proprio “Danza con me” per lanciare in esclusiva la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita: “Una canzone d’amore buttata via”. Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma. La coreografia è ambientata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano.

Ci saranno anche Michelle Hunziker, Ghali, il ballerino congolese di street dance Carlos Kamizele, Diodato e Fabio Caressa. Ci saranno anche molti momenti di danza con la partecipazione di colleghi e compagnie famose nel mondo.