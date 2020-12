Rai, Mediaset, Sky e Discovery per le festività natalizie dedicano la programmazione concentrandosi su musica, film cult, prime visioni e documentari. Non mancano i tradizionali concerti del Natale, le celebrazioni sacre come la Santa Messa di Natale di Papa Francesco il primo dell’anno, ma anche le anteprime musicali esclusive, come quella de “Il Volo” la sera di Natale, i documentari, il circo, i canti di Natale con due speciali dello Zecchino d’oro e tanto altro.

LA RAI CANTA CON IL VOLO, RANIERI E APRE IL CIRCO

La mattina di Natale, venerdì 25 dicembre, si aprirà, sempre dal punto di vista musicale, con una sorpresa per i telespettatori più piccoli, il Concerto di Natale dell’Antoniano di Bologna, che torna in diretta, alle 9.35, su Rai Uno. Alle 12.20, sempre su Rai Uno, il concerto di Natale del Sacro Convento di Assisi, nella Basilica Superiore di San Francesco, giunto alla sua trentacinquesima edizione. In programma brani musicali tratti dal repertorio sinfonico e altri più popolari della tradizione natalizia. L’Orchestra sarà quella del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Steven Mercurio, con Andrea Bocelli, Anastasiya Petrishak al violino e il soprano Clara Barbier Serrano. Ancora su Rai Uno, alle 20.35, dopo il TG1, l’esclusivo live show de Il Volo. In scaletta i grandi classici “Adeste Fideles”, “Oh Holy Night” e “Astro del Ciel”. Il Volo si esibirà per l’occasione da Piazza Papa Pio XII a Roma. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia con l’albero e il presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato. Nella stessa location, Piazza Papa Pio XII a Roma, il 5 giugno 2021 si terrà l’evento “Il Volo tribute to Ennio Morricone”. Su Rai Uno, nel giorno di Natale, un’altra prima visione, in onda in prima serata e dedicata stavolta ad un prodotto di animazione, “Gli Eroi del Natale” con la regia di Timothy Reckart.

Tra gli appuntamenti da seguire in famiglia, a partire da sabato 26 dicembre dalle 20.35 alle 22.30, in una versione inedita, torna, su Rai Uno, un grande classico come “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”. Il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Alla conduzione di questo varietà, che avrà l’obiettivo di unire spettacolo, gioco, ospiti, momenti di divertimento e musica, ci sarà Carlo Conti.

Su Rai Tre, venerdì 25 dicembre, andrà in onda, alle 21.20, una speciale puntata natalizia di “Qui e adesso”, dal teatro Sistina di Roma in compagnia di Massimo Ranieri e dei suoi grandi ospiti. Sul palco insieme a Ranieri in questa occasione particolare ci saranno, tra gli altri, Renato Zero, Al Bano e Giovanni Allevi.

E se Rai Tre tra il 24 e il 26 dicembre, in seconda serata, propone la fortunata trilogia de “Una notte al Museo”, con Ben Stiller nei panni del guardiano notturno più famoso della storia del cinema, altre tre prime visioni assolute da segna- lare sono quelle in onda su Rai Due, tutte in prima serata: il 25 dicembre “Christmas at the Plaza”, produzione Crown Media in anteprima assoluta per il mercato italiano, come “Same time next Christmas,” firmato invece Disney, anche questo in anteprima assoluta per l’Italia.

Su Rai Tre tradizionale appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, giunto alla 44esima edizone, in onda in prima serata giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, con la conduzione di Melissa Greta Marchetto.

MEDIASET SI ILLUMINA CON IL CONCERTO DI NATALE, BOCELLI E IL CINEPANETTONE

Giovedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 28esima edizione del Concerto di Natale. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Sul palco molte stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero, insieme a star internazionali: Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti.

Il 25 dicembre in prima serata su Canale 5 il tradizionale cinepanettone firmato Neri Parenti “Natale da chef”, con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Paolo Conticini, Rocío Muñoz Morales, Francesca Chillemi e Milena Vukotic. Cameo di Gianfranco Vissani. Dopo il film in seconda serata, su Canale 5, è di scena il concerto “Silent Night: A Christmas Prayer” di Andrea Bocelli, che offre un’esibizione unica alle Grotte di Frasassi nelle Marche. Tra i momenti più toccanti l’esibizione del tenore su “Silent Night” a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla ballerina classica Brittany O’Connor. In scaletta anche “White Christmas”, “Caro Gesù Bambino”, “Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire)” e “Pianissimo”. L’evento, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due location tra le più suggestive del marchigiano: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline.

Su Italia Uno un grande classico della vigilia di Natale: il cult “Una poltrona per due” diretto da John Landis, con Dan Aykroyd e Eddie Murphy, in prima serata il 24 dicembre. Il 25 dicembre in prima serata su Reetequattro un grande classico del cinema mondiale, il kolossal da dieci premi Oscar “Via col vento”, in onda dalle ore 20:30.

Verissimo sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, va in onda eccezionalmente dalle 15. Il talk show, condotto da Silvia Toffanin, si trasforma in “Verissimo Merry Xmas” e avrà come ospiti: Maria De Filippi, Al Bano, Alberto Urso, Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi, Katia Follesa e i “Me contro te”.

SKY ACCENDE IL CANALE CINEMA CHRISTMAS CON PRIME TV

Sky ha lanciato in occasione delle festività “Cinema Christmas”, il canale interamente dedicato ai film a tema natalizio fino al 6 gennaio. In palinsesto “Trolls World Tour”, “Il Primo Natale, “Last Christmas”, “Charlie’s Angels”, “Odio L’estate”, “Me Contro Te – Il Film: La Vendetta Del Signor S” e in prima visione il 25 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno “Tutti Per 1 – 1 Per Tutti”, la commedia Sky Original diretta da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy.

La sera del 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno un grande appuntamento per tutta la famiglia con il primo dei nuovi film Sky Original, “Tutti per 1 – 1 per tutti”, seguito del film “Moschettieri del re – La penultima missione”, sempre diretto da Giovanni Veronesi. Guidati dalla veggente Tomtom, i moschettieri si lanciano in una nuova avventura: sul loro cammino troveranno la Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d’Inghilterra, il giovane orfanello Buffon e Cirano. Sarà invece un Santo Stefano all’insegna dell’avventura con la prima tv di “Dolittle”, sabato 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in 4K HDR con Sky Q satellite): Robert Downey Jr. nell’avventurosa versione blockbuster, basata sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting. Dalla morte della moglie, John Dolittle, il dottore capace di parlare con gli animali, si è isolato e ha rinunciato a tutto. Ora però la Regina, gravemente malata, ha bisogno del suo aiuto ed è necessario che torni al lavoro per portarle il fiore dell’albero dell’Eden che può guarirla. Nel cast anche Antonio Banderas.

Su Sky Uno giovedì 24 dicembre sera dedicato a “MasterChef Italia”, venerdì 25 dicembre alle ore 19.45 arriverà “MasterChef Magazine” con un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì per tutti gli amanti della cucina. In ogni episodio, gli aspiranti chef di questa edizione del cooking show si alternano a chef ospiti e ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la loro idea di cucina, e realizzare le loro ricette. Venerdì 25 dicembre dalle 20.10, la serata di Sky Uno lo speciale musicale con Michael Bublé, accompagnato da un’orchestra di 36 elementi.

La sera di Natale, venerdì 25 dicembre alle 21.15, su Sky Arte verrà trasmesso il documentario “Il nostro Eduardo”. A distanza di 120 anni dalla sua nascita, il docu-film racconta attraverso interviste, immagini d’archivio e materiali inediti, l’estrema attualità e vitalità dell’opera dell’attore, regista, drammaturgo, poeta e insegnante Eduardo De Filippo. La sera di Santo Stefano, sabato 26 dicembre alle 21.15 si prosegue con “La Madonna Sistina Di Raffaello – Il Capolavoro Ritrovato”, il documentario che, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Raffaello, narra le straordinarie vicende legate al capolavoro del maestro urbinate, passato tra le mani di Papi e di re, sopravvissuto a guerre e regimi, più volte nascosto e ritrovato.

DISCOVERY RIDE CON CROZZA E ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Discovery si attrezza per le festività con un palinsesto dedicato all’intrattenimento puro. Sul Nove arrivano “I migliori Fratelli di Crozza” anche il giorno di Natale in prima serata e gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo (dal 28 dicembre). Su Real Time, “Junior Bake off Italia” con Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini oltre all’inedito “Bake off Italia – dolci sotto un tetto” e dal 5 gennaio le nuove puntate di “Primo appuntamento” e “Il salone delle meraviglie”. Sempre dal 5 gennaio su Dmax, Daniele Bossari torna nei panni de “Il Boss del Paranormal”. Sui canali kids, Frisbee e K2, la programmazione è tutta speciale e dedicata ai più piccoli. A gennaio si accende Discovery+, il nuovo servizio streaming debutta con la serie “Elettra e il resto scompare”.