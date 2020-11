Sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle prossime 24 ore con 130.524 tamponi processati. Lunedì sono morte altre 672 persone che avevano il Covid. Tornano a salire i ricoveri: 308 persone in più in ospedale rispetto a ieri, 33.187 in totale. Si tratta comunque di 1.510 pazienti in meno rispetto a una settimana fa. Mentre cala ancora il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva: -9. Ora sono 3.744 le persone con il Covid che si trovano in rianimazione, 7 giorni fa erano 3.810. Il bollettino del ministero della Salute di oggi registra infine 23mila guariti, ma restano ancora 788.471 le persone che attualmente hanno il virus in Italia.

Bisogna tornare al 22 ottobre per trovare un numero di contagi giornalieri più basso rispetto a quello di oggi. Anche guardando ai precedenti lunedì, giorno della settimana in cui si fanno meno tamponi, nelle ultime 4 settimane i positivi accertati non erano mai scesi sotto quota 22mila. Il calo rispetto alla media dell’ultimo mese è del 33%. Cala però anche il numero di test effettuati: il rapporto tra positivi e tamponi oggi è 12,5%, quello tra positivi e casi testati al 25,5%. Domenica erano stati accertati 20.648 contagi (+4.271 rispetto ad oggi) con 177mila test effettuati. L’incidenza dell’infezione però era leggermente più bassa: +11,6%. Anche in questo caso però il confronto con lunedì scorso mostra il netto rallentamento nella crescita dei contagi: i nuovi casi erano 22.930 con 148.945 tamponi processati. L’incidenza dei positivi sul numero dei tamponi era al 15,4% (29,45% guardando solo ai casi testati).