Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta restano rosse fino al 3 dicembre, Puglia e Sicilia ancora in zona arancione. Almeno per adesso. Il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza per rinnovare le restrizioni in vigore nelle sei Regioni, allineandole con la scadenza del dpcm che ha istituito le tre fasce di rischio. Il motivo è che la precedente ordinanza che le ha inserite nelle rispettive zone risale al 4 novembre e il dpcm impone che ogni 14 giorni la decisione sia rivista. Il ministero, infatti, fa sapere che resta aperta la possibilità di nuova classificazione sulla base dell’andamento del contagio.

La nuova riunione tra la cabina di regia e l’Istituto superiore di sanità per valutare l’ultimo monitoraggio settimanale del coronavirus è prevista in giornata. E già ieri il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha avvertito che una nuova stretta potrebbe essere imminente. Nonostante la curva dei contagi a livello nazionale stia rallentando, infatti, tra i diversi territori il virus non corre allo stesso modo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è detto preoccupato per “il numero dei ricoveri in area non critica, è la vera pressione sui nostri ospedali”. Poi ha avvisato che si tratta di “giorni cruciali per i numeri”, ma confida che la sua Regione possa comunque restare in zona gialla. Ben più duri i toni di Giovanni Toti, che ha definito “totalmente ingiustificabile” l’eventuale inserimento della sua Liguria in zona rossa.

Caso a parte è la Puglia, dove il presidente Michele Emiliano ha chiesto al governo di inserire “esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat nella cosiddetta zona rossa, in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. Palazzo Chigi ha replicato che le Regioni sono già dotate di questo potere e possono provvedere alla stretta in autonomia. Il ministro Boccia ha pure rassicurato sul fatto che i ristori per le categorie economiche colpite sono garantiti in ogni caso, sia che intervenga il ministero, sia che a farlo sia un governatore. Poi ha aggiunto: “La situazione in Puglia “dipende dai dati. Fa bene Emiliano a chiedere restrizioni e essere rigoroso. Se lo chiede per due province, se ci sono le condizioni, ha senso chiederlo per tutta la Regione nella prima fase”. Resta ora da capire se l’ipotesi è stata del tutto esclusa con l’ordinanza firmata in mattinata da Speranza o se l’opzione zona rossa sia ancora sul tavolo. In bilico ci sono poi la Basilicata e l’Abruzzo, dove però le restrizioni sono già scattate per volontà del governatore Marsilio.

Piemonte e Lombardia, invece, stando al dpcm dovranno aspettare almeno il 27 novembre prima di poter uscire dalla zona rossa, nonostante Attilio Fontana e Alberto Cirio abbiano rivendicato che in base ai dati degli ultimi giorni potrebbero essere già in zona arancione. La partita che stanno giocando i governatori riguarda proprio il meccanismo su cui si basa la classificazione dei territori. Dopo giorni di trattative e di polemiche, Regioni ed esecutivo sembrano aver raggiunto una tregua sui famosi 21 parametri. Palazzo Chigi è rimasto fermo su un punto: i criteri, ratificati dall’Iss con l’ok degli stessi enti locali oltre un mese fa, per ora non si cambiano. Il ministro Boccia, durante il vertice che si è svolto ieri in videoconferenza, ha ribadito la loro efficacia. Ma ha concesso ai governatori, che chiedevano di ridurli a 5, l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto che partirà oggi. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso per arrivare al nuovo dpcm che sostituirà quello entrato in vigore il 3 novembre. Al di là dei 21 parametri, su cui si confronteranno gli esperti, le ipotesi sul tavolo per ora sono diverse: dall’apertura dei negozi fino alle 22 al via libera alle cene al ristorante. Ma resta il nodo delle zone rosse, dove non dovrebbe scattare alcun allentamento delle misure.