“Gli affari sono la mia forma d’arte, altri dipingono dei bei quadri o scrivono poesie meravigliose. A me piace fare affari, preferibilmente grossi affari”, così Donald Trump in un suo libro The Art of the Deal, pubblicato nel 1987. Si deve presumere che anche in questi giorni Trump sia impegnato a concludere qualche grosso affare, dopo che, ormai, l’affare della rielezione pare essergli sfuggito di mano.

Sono in tanti a chiedersi che cosa si nasconda dietro il comportamento quasi infantile che lo porta a rivolgersi ai tribunali di tutti gli Stati dove non è risultato vincitore, denunciando brogli e gravi scorrettezze di cui non è in grado di fornire la minima prova.

Fatta eccezione per i suoi sostenitori più ciecamente fedeli, aizzati da continui messaggi lanciati dal suo profilo Twitter e da e-mail con richieste di contributi finanziari, chi segue le sue dichiarazioni degli ultimi giorni fatica a vederne i contatti con la realtà, salvo forse ricorrere all’aiuto di qualche commentatore che, pur non amandolo, lo conosce bene.