Uno dei ballerini più amati di “Amici di Maria De Filippi”, ha vinto nel 2017, e presenza fissa del corpo di ballo, ha deciso di lasciare la grande famiglia della scuola televisiva più amata d’Italia. Andreas Muller ha partecipato ai festeggiamenti per il ventennale del talent show, sabato scorso su Canale 5, poi ha affidato ai social una comunicazione importante sia dal punto di vista professionale che umano.

“Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad ‘Amici’. – ha scritto Andreas – Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa. Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni”.

Il ballerino poi ha spiegato ai fan le ragioni della scelta: “Ho bisogno di sperimentare, di ricercare, di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non, questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare. Tutto ciò nasce da stimoli che sento da dentro e se li blocco per troppo tempo con il passare degli anni diventeranno rimpianti”. Poi la dedica alla fidanzata: “Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo“.

La storia di Andreas aveva appassionato i fan del programma, infatti a causa di un infortunio ha dovuto lasciare il suo posto al Serale. Poi il ballerino si è ripresentato l’anno successivo ai casting e via via ha scalato tutte le tappe fino a vincere il talent, battendo anche il superfavorito Riki Marcuzzo, che ha poi vinto per il circuito Canto.