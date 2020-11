Emma è sempre stata in prima linea contro l’omofobia, appoggiando in ogni sua dichiarazione la comunità LGBTQ+. Non si è mai tirata indietro e anche in questa occasione è successo. Tutto nasce da una foto tenera che il concorrente di Emma della categoria Under Uomini a “X Factor 2020”, Blue Phelix, ha postato su Instagram. Lo scatto risale a qualche anno fa e ritrae il cantante assieme al fratello. “Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua”, ha scritto Blue Phelix. In mezzo a tanti commenti positivi però uno ha catturato l’attenzione dei follower, un utente infatti ha puntato il dito: “Ah ma tutti e 2 fr**i?”. Immediata la replica di Emma che ha letto queste parole: “Invece a casa tua oltre a te ci sono altri cogl***i?”.

Francesco Franco è uno studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Ha un’immagine gender fluid ed è molto attivo su TikTok. Suona il pianoforte e la chitarra. Blue ha conquistato da subito i giudici, soprattutto Emma che apprezza il suo coraggio. Al Bootcamp ha ottenuto una sedia con una cover. Alle Last Call Emma gli ha consigliato di lavorare in sottrazione anche se non ha dubbi sul suo talento.