Sconti dal 5% al 10% nei supermercati e nei negozi di quartiere. È l’idea della Regione Liguria dedicata agli over 65, per proteggere gli anziani e incoraggiarli ad andare a fare la spesa negli orari meno affollati. Il piano di sconti è valido dal lunedì al venerdì. Ad annunciarlo durante il punto stampa è il presidente della Regione Giovanni Toti. Proprio Toti nelle scorse settimane era finito al centro delle polemiche per un tweet “sull’improduttività degli anziani” (poi si era scusato parlando di “messaggio frainteso”) e aveva anche proposto un lockdown solo per gli over 70. Ora la Liguria punta su incentivi per evitare ai più fragili gli orari di maggiore assembramento. Toti ha anche chiesto un intervento dei sindaci perché chiudano nel fine settimana il passaggio delle aree più soggette ad assembramenti nelle città. A Genova saranno vietate le passeggiate sul lungomare, ha detto il sindaco Marco Bucci.

Sconti per gli over 65 nelle fasce protette – Dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì, i mercati rionali coperti di Genova applicheranno lo sconto di almeno il 5% su tutti i prodotti alimentari. Negli stessi giorni, nella fascia oraria 13-16 i supermercati Basko, Ekom e Conad di tutta la Liguria applicano lo sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane. Anche tutti i negozi ortofrutta di quartiere faranno lo sconto del 5%. Agli anziani che faranno acquisti nelle “fasce protette” per almeno 20 euro, il Comune di Genova metterà a disposizione un ticket per la gratuità del parcheggio di un’ora, che saranno consegnati ai commercianti aderenti all’iniziativa. Inoltre, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto farà entrare solo gli over 65 tra le 10 e le 11 del mattino.

A Genova divieto di passeggiata al mare nel weekend – Già da questo fine settimana a Genova sarà vietato il passeggio in alcune parti della città. Lo ha annunciato il sindaco di Marco Bucci durante il punto stampa Covid in Regione. L’ordinanza comunale sarà pronta entro il weekend e sarà attiva solo al sabato e alla domenica. Il divieto riguarderà, da levante a ponente, la passeggiata di Nervi, corso Italia, la passeggiata di Pegli e di Voltri. “Questo per vedere al più presto la curva dei contagi scendere ancora di più e sparire”, ha detto. Vietate anche le spiagge cittadine. Il sindaco ha spiegato che il “transito per raggiungere le attività commerciali sarà consentito”. Inoltre i parchi resteranno aperti ma controllati. “Metteremo personale della protezione civile a controllo dei parchi per verificare che si faccia il corretto uso delle mascherine e che non ci siano assembramenti”, ha aggiunto Bucci.