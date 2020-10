C’è chi la chiama la “fuga dei talenti”, per altri invece è semplicemente “la caccia alla grande occasione“. Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: gli attori italiani c’hanno preso gusto a partecipare alle produzioni internazionali e sono sempre più numerosi quelli che dopo aver conquistato il successo in patria tentano il grande salto all’estero. Da Alessandra Mastronardi impegnata sul set con Nicolas Cage a Matilde De Angelis che ha baciato Nicole Kidman, ecco chi sono le “star da esportazione” da tenere d’occhio.

Salvatore Esposito da Gomorra a Fargo 4

Mentre il mondo affrontava la prima ondata della pandemia di Covid, Salvatore Esposito era sul set di una produzione che potrebbe cambiargli per sempre la carriera. L’attore consacrato da Gomorra è nel cast di Fargo 4, la serie cult ispirata al film dei fratelli Coen, che del progetto sono anche i produttori esecutivi. La quarta stagione è ambientata a Kansas City, negli anni ’50, e al centro della trama c’è lo scontro tra due famiglie criminali: una di queste è il clan Fadda e Salvatore Esposito sarà il gangster di origine sarda Gaetano Fadda, legato al boss Donatello Fadda, interpretato da un altro grande attore italiano, Tommaso Ragno. “Spero che questa produzione mi consenta di lavorare ancora negli Stati Uniti, la disponibilità di mezzi che loro hanno non è paragonabile a quella di nessun’altra industria cinematografica in giro per il mondo”, ha spiegato Esposito, che per calarsi nel ruolo è dovuto ingrassare di dieci chili. “Volevano una figura che fosse imponente fin dall’aspetto esteriore. Mi sono divertito moltissimo a girare in costume. Trovare sul set i fiammiferi, le sigarette dell’epoca… è stata un’esperienza bellissima. Tutta la nuova stagione, per chi ama Fargo, è davvero stupenda, assurda“, ha rivelato l’iconico Genny Savastano di Gomorra. Nel cast di Fargo 4 ci sono anche Gaetano Bruno – già visto ne La mafia uccide solo d’estate – e Francesco Acquaroli, tra i protagonisti di Suburra. La quarta stagione è già stata lanciata in America e in Italia arriverà su Sky Atlantic entro fine anno.

Alessandra Mastronardi sul set con Nicolas Cage

Dopo aver sbancato gli ascolti con la fiction pop, da diversi anni Alessandra Mastronardi ha imboccato la traiettoria internazionale, prima con la pluripremiata serie Master of None, poi con I Medici, la co-produzione internazionale in cui ha recitato anche di Dustin Hoffman. E ora si prepara a tornare su Netflix, questa volta con il film The unbearable weight of massive talent, le cui riprese sono in corso in queste settimane a Dubrovnik, in Croazia. L’attrice è impegnata nel nuovo progetto al fianco di Nicolas Cage, che nella pellicola interpreta se stesso alle prese con gli alti e bassi della sua carriera. La trama del film? Una serie di problemi economici costringono Cage ad accettare un’offerta clamorosa, un milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo fan, Pascal. Le cose però prenderanno una piega inaspettata, costringendo la star a essere all’altezza dei ruoli interpretati per salvare se stesso e i suoi cari.

Matilda De Angelis e quel bacio a Nicole Kidman

Se c’è un fenomeno emergente da tenere d’occhio è senza dubbio Matilda De Angelis, lanciata dal film Veloce come il vento, che a 25 anni ha centrato un esordio internazionale col botto. La giovane attrice bolognese è infatti tra i protagonisti di The Undoing, la mini serie firmata da HBO in onda dall’11 dicembre su Sky Atlantic, in cui Hugh Grant e Nicole Kidman interpretano una coppia dalla vita apparentemente perfetta. “Quando mi hanno confermato la parte, mi sono ubriacata”, ha confessato ironica la De Angelis. “Sono letteralmente impazzita perché sapevo che la maggior parte delle scene erano con la Kidman, la mia attrice preferita sin da quando ero bambina”. Scene che per altro già fanno parlare, visto che tra le due attrici scatterà un legame intenso che le porterà a un bacio appassionato. Ma non è tutto, perché la De Angelis ha dovuto affrontare anche il suo primo nudo integrale, il quale pare non averle creato alcun imbarazzo: “Il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi. Finché l’obiettivo è comunicare qualcosa di complesso, la nudità può essere un modo potente per esprimere e persuadere”. Ne sentiremo parlare a lungo.

Lino Guanciale gira Sopravvissuti

Neppure il tempo di godersi il successo de L’Allieva 3 che Lino Guanciale è già su un altro set. L’attore «prezzemolino» re Mida degli ascolti, da pochi giorni ha iniziato a girare Survivor, coproduzione internazionale realizzata da Rai Fiction, France Télévisions, ZDF Rodeo Drive e Cinétévé. Il progetto è nato dall’alleanza tra tre emittenti pubbliche europee – Italia, Francia e Germania – e punta a conquistare il mercato mondiale. Il mistery drama andrà in onda su Rai 1 e si intitolerà Sopravvissuti: tutto comincia quando la Arianna, una barca a vela con dodici passeggeri, salpa per una traversata oceanica ma dopo pochi giorni di navigazione scompare dai radar a causa di una violenta tempesta. Un anno dopo, viene ritrovata con a bordo sette persone ancora vive solo: che cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti? Ogni episodio segue le intricate vicende legate al ritorno dei naufraghi, fino a scoprire il terribile segreto del loro viaggio. Nel cast ci sono tra gli altri Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera e Florian Fitz.