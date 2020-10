“Tossisco, non riesco neanche a rappare“. Shade ha il coronavirus. È stato lo stesso cantante torinese ad annunciarlo con un post pubblicato su Instagram: “Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essere positivo al Covid-19“, ha scritto. “Nella percezione comune questo virus attacca solo persone anziane o con patologie pregresse eppure io sono giovane, mi alleno quasi tutti i giorni, e vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzare dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo – ha spiegato Shade mettendo in guardia i suoi followers sull’importanza di non sottovalutare il virus -. Mi reputo fortunato, ora mi sento molto meglio e spero che per me il peggio sia passato, rimarrò in quarantena finché non sarò negativo. Vi invito solo a mettere la mascherina e a rispettare le norme igieniche, fatelo per voi e per i vostri familiari”.

Le sue parole però non sono evidentemente bastate a mettere a tacere tutte le malelingue, tanto che nelle sue stories è dovuto intervenire nuovamente per smentire tutti i complottisti: “Leggo commenti di complottisti: sostengono che io non abbia il covid e che Conte mi abbia chiesto di dirlo. Giuseppe se mi vuoi chiamare fallo, ma se mi dici un orario…che sia quello”, ha scherzato.