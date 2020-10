La donna è stata chiamata a rispondere in solido con la madre Anna Maria Poilucci per "per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d'affari"

“Una relazione solo per profitto economico“. Con questa motivazione il milionario iraniano Hormoz Vasfi ha fatto causa a Sara Croce, la “bonas”di “Avanti un altro“, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La donna è stata chiamata a rispondere in solido con la madre Anna Maria Poilucci per “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari“, come riferisce l’Adnkronos. E per questo ha chiesto un risarcimento di oltre un milione di euro.

Hormoz Vasfi, imprenditore iraniano magnate del petrolio, ha depositato in tribunale, tramite il suo avvocato, l’atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni pari al valore dei numerosi beni e delle somme di denaro che la Croce e la sua famiglia avrebbero ricevuto in regalo da lui durante la sua relazione con la “bonas”.