La cantate ha comunicato sui social di aver contratto il virus. Nina Zilli ha spiegato di essere stata molto attenta ma pensa di essersi ammalata in un ristorante, per questo invita tutti a tagliare la vita sociale ed evitare i luoghi affollati, almeno per queste due settimane e vedere come andrà la curva epidemiologica

Anche Nina Zilli ha contratto il Covid-19. La cantante ha spiegato in alcune stories su Instagram di avere la febbre, di non sentire i sapori e di aver dolori alle ossa. L’artista ha cercato anche di capire dove può essersi ammalata e ha invitato i follower a stare molto attenti. “Negli ultimi giorni ho fatto due tamponi risultati negativi, un sierologico sempre negativo e poi mi è venuta la febbre. – ha raccontato Nina – Credo che questi esametti siano un po’ ballerini. Ma come facciamo a essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi? Li ho sempre pagati di tasca mia, raddoppiandoli quando andavo ospite in televisione. Lo facevo per proteggere prima la mia famiglia e poi me. Sappiate che non ha funzionato. Credo di averlo preso a una cena perché al ristorante quando si mangia sono tutti senza mascherina”.

Poi l’accorato appello: “Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi affollati. Io mi sono messa in quarantena. Ma vi consiglio vivamente di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Ma sfugge al nostro controllo”.