Il segretario del Pd dopo referendum e Regionali elenca i primi punti della "nuova agenda di governo". Che deve comprendere, dice dal Nazareno, "un grande cantiere, con un patto per le riforme". Sul superamento del bicameralismo paritario "abbiamo pronto un testo di legge che depositeremo a breve alla Camere". E auspica "più gioco di squadra anche per l'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022

Dopo il referendum e le elezioni regionali “crediamo che vada aperta una fase nuova e all’insegna del fare e della concretezza“. Rafforzato dalle vittorie in Toscana e Puglia e dal successo del Sì per cui ha fatto campagna -“siamo molto soddisfatti dei dati che confermano la forza espansiva del centrosinistra e, dentro, la forza centrale e decisiva del Pd” – il segretario del Pd Nicola Zingaretti elenca i primi punti della “nuova agenda di governo”. Che deve comprendere, dice in conferenza stampa al Nazareno, “un grande cantiere, con un patto per le riforme“. Ma per il leader dem questo è anche il momento di spingere perché l’esecutivo chieda il prestito pandemico del Mes per riformare la sanità.

“Sul superamento del bicameralismo paritario abbiamo pronto un testo di legge che depositeremo a breve alla Camere”, spiega. “Il secondo punto è la legge elettorale e ci auguriamo e facciamo appello alle forze di maggioranza per andare avanti. E’ già incardinata la modifica dei regolamenti parlamentari”. Poi c’è la modifica dei decreti sicurezza del Conte 1, con le discusse norme sulla gestione dei migranti e le multe per le ong coinvolte nel salvataggio in mare. “Al primo Cdm utile si può procedere” ad approvare il nuovo testo concordato a luglio, “come ha già detto a suo tempo il ministro Lamorgese“.

Per quanto riguarda il Mes, linea rossa che i 5 Stelle continuano a non voler superare, per Zingaretti “è opportuno che il ministro Speranza presenti un piano della nuova sanità italiana, per uscire da una discussione solo ideologica. Per poter costruire il migliore sistema sanitario del mondo, si utilizzi il finanziamento del Mes. Ma usciamo da una discussione solo nominalistica: entriamo nel merito”.

In generale “noi ci auguriamo che si rafforzi il gioco di squadra. Serve un salto di qualità. Più squadra, più visione comune di chi vuole governare fino a fine mandato e affrontare insieme anche la sfida dell’elezione del presidente della Repubblica” nel 2022. Alla domanda sull’eventuale richiesta di un rimpasto, Zingaretti ha risposto che “come ha detto molto bene Orlando poniamo dei temi di carattere politico e di contenuto. Non abbiamo mai posto altro. Starà poi al presidente del Consiglio nella sua totale libertà valutare sia il merito dei contenuti che la squadra. Non è il Pd che pone questo tema”.