DOPO IL VOTO - "E' una fase nuova", dice il vicesegretario democratico Orlando che rilancia il patto con i 5 Stelle ("Se si vuole battere la destra questa è la via") e rivendica: "Tranne che in Veneto il Pd è primo partito ovunque". Intanto i 5 stelle si preparano agli Stati generali

“A fase nuova corrisponde una capacità di risposta nuova e questo compete a Conte”. Neanche 24 ore dopo l’election day, gli occhi sono puntati sul Partito democratico e sulle richieste che metteranno sul tavolo del presidente del Consiglio. A parlare questa mattina è stato il vicesegretario dem Andrea Orlando, prima ad Agorà su Rai3 e poi a Radio Anch’io, e il senso delle sue parole è lo stesso di quanto espresso già alla vigilia del voto: serve una riflessione sulla base dei nuovi equilibri. “Ora serve un punto-nave e un salto di qualità”. Se il Pd è il vincitore di queste elezioni, forte del risultato in Puglia-Campania-Toscana, i 5 stelle qualcosa dovranno concedere. La parola che circola più insistentemente è “rimpasto”, anche se i dem non amano molto l’effetto che avrebbe almeno a livello mediatico. Se il ragionamento, ha continuato Orlando, viene “derubricato a un toto-poltrone è un’occasione persa”. Intanto il M5s non sta a guardare: sono iniziate le operazioni per gli Stati generali che dovranno decidere la nuova leadership e non solo. L’assemblea congiunta è stata convocata per giovedì 24 settembre alle ore 18 e all’ordine del giorno ci sono appunto Stati Generali e riorganizzazione del Movimento.

Pd, Orlando: “Alleanza strutturale con i 5 stelle? Un campo da coltivare”

Zingaretti ha parlato ieri e non ha nascosto i toni entusiasti per un risultato che permette al partito di cantare vittoria. Oggi è stato il turno di Andrea Orlando, il vicesegretario dem, che è partito dal fatto che l’ipotesi di un’alleanza strutturale con i 5 stelle “è un campo che va coltivato”: “Se si vuole battere la destra questa è la via”, ha detto ad Agorà. Ma oggi, innanzitutto, il Pd parte dall’analisi della performance nelle Regioni: “Il Pd è il primo partito in tutte le regioni, tranne che in Veneto. Mi sembra un risultato molto diverso da quello previsto in tutti i talk show”.

E proprio dalla posizione di vincitori di questa tornata elettorale, Orlando e i dem ora guardano a quello che succederà nei prossimi mesi: “Questo voto consente al governo di affrontare meglio una sfida enorme, l’emergenza sanitaria e la gestione dei fondi messi a disposizione dall’Europa”, ha detto sempre il vicesegretario dem a Radio Anch’io. “A fase nuova deve corrispondere una capacità di risposta nuova e questo compete a Conte”.

Poco prima, ad Agorà, aveva indicato le tappe di questa “terza fase, quella della ricostruzione”: “Secondo me deve basarsi su un salto di qualità nella risposta dello Stato. Non possiamo perdere l’occasione del Recovery e serve più coordinamento tra i ministeri. In Italia, nei ministeri, ci vogliono non solo giuristi ma anche altre figure specialistiche. Ci sono 209 miliardi da gestire. Servono figure universitarie e di impresa. Credo che ci sia bisogno di questo, ma se viene derubricato ad un toto-poltrone è un’occasione persa”. Orlando ha anche risposto a quella che è una delle ipotesi fatte nelle ultime ore, ovvero la possibilità che lo stesso Nicola Zingaretti entri nel governo: “È una valutazione che non è all’ordine del giorno, abbiamo sempre detto ‘ragioniamo sulle cose, non sulle persone’. L’intenzione di Zingaretti non c’è”.

I dossier caldi sul tavolo del governo oggi, e sui quali il Pd potrebbe ora chiedere un’accelerazione sono sicuramente i decreti Sicurezza (e la loro modifica) e il ricorso al Mes. “In merito ai decreti Salvini penso che la faccenda sia stata procrastinata fin troppo”, ha detto Orlando a Radio Anch’io. “In merito al Mes, bisogna ragionare su cosa si deve fare per riorganizzare l’assetto della sanità italiana e sulla base di questo, utilizzare le risorse che l’Europa ha messo a disposizione. Possiamo usare l’Europa e non i privati. Approfittiamone. A fase nuova deve corrispondere una capacità di risposta nuova e questo compete a Conte”.