Dopo la vittoria per il Sì al taglio dei parlamentari, Luigi Di Maio arriva a parlare delle amministrive: “Anche sui territori (così come nel governo ndr.) noi come M5s dobbiamo essere in grado di aggregare e non di escludere. Abbiamo combattuto quelli che danneggiavano il territorio, ma credo che in questi 15 anni abbiamo conosciuto persone con cui condividere pezzi di percorso. E infatti in queste ore c’è chi alle comunali ha provato a mettere insieme delle coalizioni e ora sta andando ai ballotaggi“, dice il ministro degli Esteri in una diretta video su Facebook, invitando quindi alle alleanze e annunciando la sua presenza sui territori già da stasera “per sostenere i comuni che vanno al ballotaggio”. L’esponente del Movimento sottolinea che chi ha provato a mettersi insieme “ha avuto coraggio“: “Non dico che chi non lo ha fatto non è stato coraggioso: ma i cittadini italiani votando hanno dato un segnale premiando chi ha provato ad aggregarsi”.

“C’è chi pensa che dobbiamo correre da soli – aggiunge – ne discuteremo e io non sono nessuno per dire che fare ma è un fatto che queste realtà si giocano una chance per governare i comuni”, conclude Di Maio, che evidenzia la necessità di fare presto gli Stati generali.