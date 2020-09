A rivelarlo - come riferisce Vanity Fair Usa - è Gloria Steinem, attivista democratica e icona femminista, con cui Meghan si è incontrata il mese scorso per una "chiacchierata in giardino" in cui hanno discusso una serie di questioni d'attualità a loro care

Dopo la presa di posizione sulla morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia a Minneapolis, Meghan Markle scende ora in campo per le elezioni presidenziali Usa. Ora che lei e il principe Harry si sono completamente affrancati dalla famiglia reale britannica e si sono stabiliti ufficialmente a Santa Barbara, in California, la duchessa del Sussex ha deciso di assumere un ruolo attivo nella politica americana.

A rivelarlo – come riferisce Vanity Fair Usa – è Gloria Steinem, attivista democratica e icona femminista, con cui Meghan si è incontrata il mese scorso per una “chiacchierata in giardino” in cui hanno discusso una serie di questioni d’attualità a loro care, tra cui i diritti delle donne e, appunto, l’importanza di essere cittadini attivi e consapevoli sopratutto per in occasione delle elezioni. Ora, l’icona femminista ha raccontato al programma televisivo Access Hollywood cosa si sono dette quel pomeriggio insieme.

“Meghan è tornata a casa per votare. La prima cosa che abbiamo fatto, e il motivo per cui è venuta a trovarmi, è stata che ci siamo seduti al tavolo della sala da pranzo dove mi trovo in questo momento e abbiamo chiamato a freddo gli elettori. Lei ha detto: ‘Ciao, sono Meg’ e io ‘Ciao, sono Gloria’ e gli abbiamo chiesto ‘voterai?‘. È stata una sua iniziativa“. Steinem ha aggiunto che mentre ha lo “stereotipo della principessa appeso sopra la sua testa”, Meghan Markle è “se stessa, intelligente, autentica, divertente e politica”.

Fonti vicine alla Duchessa hanno detto a Vanity Fair che questo suo attivismo politico le ha attirato molte critiche ma che, nonostante questo, lei non intende rinunciarvi, anzi. Vuole continuare a parlare pubblicamente in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre per aumentare la consapevolezza pur rimanendo politicamente neutrale. Meghan si è astenuta dal nominare esplicitamente per chi voterà a novembre, ma è chiaro che non parteggia certo per Donald Trump.