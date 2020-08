Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute, sono tre le Regioni che dichiarano zero nuovi positivi: Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. Il Lazio invece è la regione con l'incremento più significativo: 146 nuovi contagi e un decesso. Quello odierno resta il peggior lunedì delle ultime settimane, anche rapportando il numero dei casi accertati in rapporto ai test effettuati

Calano i nuovi casi, tornati sotto i mille dopo due giorni, anche in virtù della consueta contrazione dei tamponi effettuati di domenica. Mentre continua l’oscillazione riguardante ricoveri e terapie intensive, con i primi che crescono in maniera sensibile e le seconde che fanno registrare un decremento di malati ospitati. Altre 4 persone sono morte, due in Emilia-Romagna e una in Lombardia e nel Lazio.

È quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute sul contagio del coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 953 i nuovi positivi registrati in Italia. Circa 250 in meno di domenica, ma con 21.457 test in meno effettuati (45.914 il totale odierno). Quello odierno resta il peggior lunedì delle ultime settimane, anche rapportando il numero dei casi accertati in rapporto ai test effettuati: il 17 agosto i casi erano stati 320 su 30.666 test, il 27 luglio 170 con 25.551 test effettuati, il 29 giugno appena 126 con 27.218 tamponi.

Dall’inizio della pandemia quindi sono 260.298 le persone che hanno contratto il Covid-19, di queste 35.441 hanno perso la vita. Gli attualmente positivi sono 19.195 (+757), di questi 1.045 sono ricoverati in reparto (+74) e 65 in terapia intensiva (-4). I pazienti in isolamento domiciliare sono 18.085 (+687). I dimessi-guariti nelle ultime 24 ore sono 192. Si segnala quindi il costante aumento dei malati e un nuovo incremento delle persone che necessitano di ospedalizzazione, seppur non in terapia intensiva, con dati di infetti in condizioni critiche che continuano ad essere simili ai livelli di metà luglio.

Secondo l’ultimo bollettino, sono tre le Regioni che dichiarano zero nuovi positivi: Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. Il Lazio invece è la regione con l’incremento più significativo: 146 nuovi casi e un decesso. Oltre la metà dei nuovi positivi – il 57% – sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi), precisa l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “La curva epidemiologica – spiega – è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici“. Seguono Veneto, Emilia Romagna e Campania: tutte con 116 contagi in più in 24 ore.

In Lombardia i nuovi casi positivi sono invece 110 (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 riscontrati grazie al test sierologico). La Sardegna, “sorvegliata speciale” per via dei focolai originati nei luoghi di vacanza, registra un nuovo aumento di casi: 91 positivi in più, di cui 75 rilevati con il tracciamento dei contatti di positivi accertati. In Sicilia invece, una nota della Regione comunica che su 65 nuovi casi 58 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Ecco i dati regione per regione

Lazio 10.093 (+146)

Emilia-Romagna 31.031 (+116)

Veneto 22.071 (+116)

Campania 5.838 (+116)

Lombardia 98.426 (+110)

Sardegna 1.825 (+91)

Sicilia 4.067 (+65, di cui 58 migranti)

Puglia 5.070 (+45)

Toscana 11.219 (+44)

Piemonte 32.383 (+40)

Liguria 10.671 (+26)

Bolzano 2.884 (+15)

Umbria 1.650 (+11)

Abruzzo 3.652 (+4)

Marche 7.113 (+3)

Friuli-Venezia Giulia 3.642 (+2)

Calabria 1.400 (+2)

Trento 5.029 (+1)

Valle d’Aosta 1.221 (nessun nuovo caso)

Molise 511 (nessun nuovo caso)

Basilicata 502 (nessun nuovo caso)