Reduce da una vacanza di venti giorni in Sardegna, anche l’ex tronista Andrea Melchiorre è risultato positivo al tampone per il Covid-19. “Non ho sintomi, ma adesso starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di un altro tampone. Sto bene, sto in formissima”, ha raccontato ai suoi followers (più di un milione). Qualche giorno prima, il fashion influencer aveva “accusato” una tosse grassa e la febbre a 38. “Da quel momento mi sono rinchiuso subito in casa, ho parlato con il dottore e mi hanno fatto il tampone”, le sue parole su Instagram.

Portisco, Cala Granu, Liscia Ruja Beach sono solo alcuni dei luoghi della Costa Smeralda che Melchiorre ha frequentato dal 2 agosto in avanti. “Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto e che ho incontrato in questi giorni, ma lo dico qua per tutti: fate il tampone”. Attualmente l’ex tronista, salito sul trono di “Uomini e Donne” nel 2015 e poi esploso sui social come influencer, si trova in quarantena in attesa di un nuovo tampone: “La decisione di rimanere qui in Sardegna è stata giusta: se avessi preso il traghetto avrei contagiato altre persone. Sono stato lungimirante. Ora mi sono organizzato in un altro appartamentino, c’è una discesa privata con una piccola spiaggetta dove starò solo soletto a riflettere”.

Poche ore prima dell’esito del tampone, l’influencer aveva attaccato gli “untori da Covid” (lui li ha chiamati così): “Ciò che mi fa più incaz*are sono quelle persone che sanno o rischiano di averlo e da omertosi di mer*a, vigliacchi e egoisti hanno preso il traghetto o gli aerei rischiando di contagiare altre persone. Questa è una vergogna. Me la prendo con quei bastardi untori. Nessuno ha avuto la premura di farsi il tampone prime di andarsene da qui (…) Credo di essere l’unica persona che sta in Sardegna a seguire il protocollo come veramente bisognerebbe fare prima di ripartire”.