Quale occasione migliore della giornata internazionale del gatto per uscire di scena – a passo felpato, ovviamente – e annunciare il proprio pensionamento. Dopo quattro anni e mezzo di onorato “servizio diplomatico”, Palmerston, il gatto del Foreign Office, si ritira in campagna. Come per tutti i funzionarti distinti, l’annuncio è arrivato dal ministero degli Esteri britannico, con tanto di comunicato ufficiale: il micio bianco e nero aveva l’onere e l’onore di essere ‘Chief Mouser‘, una sorta di “acchiappatopi capo” nella sede di King Charles Street.

At the end of August this year, the Foreign Office’s one and only @diplomog will be standing down in his post as Chief Mouser to begin a new life as a country cat.

We’ll all miss him paw-fully, but wish him a purr-fect retirement ???? pic.twitter.com/v5lZurqHE7

— Foreign Office ???????? (@foreignoffice) August 7, 2020