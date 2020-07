Il presidente Usa in un tweet avanza l'ipotesi perché da sempre contrario al voto per posta, necessario più che mai nell'anno della pandemia. Una modalità che avvantaggerebbe i democratici

Si scherma dietro tre punti di domanda e rilancia ancora una volta il sospetto di non volere riconoscere l’esito del voto a novembre. O di volerlo rinviare, come sostiene l’avversario Joe Biden, sfruttando l’emergenza coronavirus. Donald Trump usa ancora una volta Twitter per avanzare lo spettro dei brogli, quando proprio il sito di microblogging aveva bollato come potenziali fake i suoi post i cui legava questa modalità di voto a truffe e manipolazioni. “Rinvio delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo giusto, sicuro e garantito???”, insinua il presidente Usa nel post, dove ribadisce la sua assoluta contrarietà all’idea del voto per posta, che invece viene caldeggiato dai democratici per poter garantire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza: “Con un voto universale per posta (non il voto a distanza, che è una cosa buona) quelle del 2020 saranno le elezione più inaccurate e fraudolente della storia – afferma – sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti”.

L’avversità di Trump per il voto per posta, che allarga il bacino di partecipazione anche a chi tradizionalmente non va votare, è cosa nota. Al momento 24 Stati americani, insieme a Washington D.C., offrono il “no-excuse absentee ballot”, che nell’anno del coronavirus diventa una necessità. Ma il presidente – che negli anni ha avanzato varie teorie cospirazioniste sul tema, tutte senza fondamento – teme che possa nettamente avvantaggiare i democratici, allargando la possibilità di votare a neri e giovani. Categorie che, anche alla luce proteste dopo la morte di George Floyd e della catastrofica gestione della pandemia, sono tutt’altro che orientate sulla conferma del presidente, che gli ultimi sondaggi danno di 15 punti dietro a Biden. Cruciale per l’ex vice di Obama sarà anche la scelta di una running mate che riesca a convincere l’elettorato dem, e sappia fare fronte agli eventuali rischi di un politico così anziano alla Casa Bianca.