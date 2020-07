Dal mondo dei reality a quello della musica. Cambio di rotta drastico per Francesco Monte, che qualche settimana fa ha pubblicato (un po’ a sorpresa) il suo primo singolo da cantante: “Siamo giù a domani” è il titolo. Nonostante l’ex tronista non abbia mai fatto mistero della passione per il canto, il debutto nel mondo della discografia non è passato inosservato e ha suscitato anche un po’ di scetticismo.

Il diretto interessato, intervistato da Leggo, ha giustificato con queste parole questa svolta nella sua carriera: “Se prendo una strada, mi ci impegno, cerco di sfatare i pregiudizi con i fatti. Dopo 10 anni sono arrivato a dire: sono contento se pensate male, almeno posso dimostrare che sbagliate. Delle mie cose non ho mai parlato. Ma, soprattutto, mi infastidisce essere giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto. In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello, hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione”.

Le precedenti esperienze professionali di Francesco Monte sono state (quasi) tutte legate al mondo dei reality. Il debutto nel 2012 come tronista di “Uomini e Donne”. Dopodiché si è fatto conoscere per la storia con Cecilia Rodriguez, naufragata quando lei era all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. L’esplosione c’è stata prima con “L’Isola dei Famosi” (dove ha avuto un flirt con Paola Di Benedetto), poi al “Grande Fratello Vip” e a “Tale e Quale Show”, dove per la prima volta ha potuto far conoscere le sue qualità musicali. In mezzo c’è stata una partecipazione alla fiction di Canale 5 “Furore 2”. Ora ha deciso di lasciarsi il gossip alle spalle per puntare su un percorso legato alla professionalità. Come andrà?