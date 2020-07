“Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”, ha dichiarato al settimanale F rompendo il suo silenzio Giulio Berruti. L’attore da settimane è sulle riviste di gossip per la relazione con Maria Elena Boschi, ex ministro e capogruppo alla Camera dei Deputati di Italia Viva.

“Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”, ha raccontato il ragazzo romano al settimanale edito da Cairo. Berruti ha parlato nuovamente d’amore nel corso dell’ospitata nel programma di Rai1 “C’è tempo per…” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini: “Sono innamorato? Sì, lo sono. E’ inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”, ha detto e rivolgendosi alla Falchi con tono scherzoso ha aggiunto: “Mi vendicherò per la tua domanda!”. E l’attore ha poi aggiunto: “Siamo una bellissima coppia, vi ringrazio che tutti voi tifate per noi. Avremo modo poi di parlarne ma è qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare. Sono molto riservato da quel punto di vista”.

Anche in questa circostanza ha ribadito la volontà di non parlare della sua vita privata: “Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata, penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente, evito di parlare di cose che non riguardano precisamente me”, ha concluso nel corso della sua ospitata. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del bacio a conferma del loro amore, prima erano finiti in edicola l’incontro a Villa Borghese poi la cena romana a lume di candela ed erano stati anche immortalati con i genitori del protagonista di Squadra Antimafia. Voci su un flirt tra la parlamentare renziana e l’ex concorrente di Ballando con le stelle erano circolate già a luglio 2019.