Cane o gatto? Capita spesso di chiedere a qualcuno se preferisca l’uno o l’altro come compagnia e ‘amico’ ma stavolta la Colorado State University ha fatto una ricerca diversa: le donne preferiscono gli uomini che amano i cani o i gatti? Ebbene, secondo i risultati, raccontati dettagliatamente dalla Cnn, hanno la meglio gli uomini amanti dei cani. Gli scienziati hanno mostrato a centinaia di donne foto di ragazzi con e senza gatto e le preferenze sono andate ai secondi: “Gli uomini con i gatti sono visti come meno maschili e più nevrotici, quindi meno desiderabili per un incontro“, si legge nella ricerca. Il 38% delle intervistate avrebbe incontrato l’uomo senza gatto mentre solo il 33% lo stesso uomo ma con il gatto. Il 41% ha poi aggiunto di non essere interessata all’uomo nella foto, con gatto men che meno: se era presente anche l’animale si saliva al 45%. Nell’esperimento online sono state intervistate 708 donne di età compresa tra 18 e 24 anni.